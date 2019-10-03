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      У Раді створили шість міжфракційних об'єднань: хто і що очолив

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      У Раді створили шість міжфракційних об'єднань
      У Раді створили шість міжфракційних об'єднань / Getty images

      У Верховній Раді народні депутати створили шість "територіальних" міжфракційних парламентських об'єднань. Вони пов'язані з географічними регіонами, по яких нардепи пройшли до Ради.

      Про це повідомив віцеспікер Руслан Стефанчук під час засідання парламенту 3 жовтня.

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      Які об'єднання створили в Раді? 

      • "Вінниччина" – голова Анатолій Драбовський;
      • "Одещина"  – голова Тетяна Плачкова;
      • "Прикарпаття" – голова Роман Мулик;
      • "Південь України" – голова Артем Чорноморов;
      • "Буковина" – голова Валерій Божик;
      • "Парламентської платформи боротьби з туберкульозом" – голова Лада Булах.

      Раніше у парламенті створили депутатські об'єднання "Українці в світі", "Львівщина", "Тернопільщина", "Друзі Івано-Франківська", "Кіровоградщина" та "Чернігівщина".

      До слова, 3 жовтня нардепи Верховної Ради на засіданні не змогли скасувати закони про "кешбек" та електронні чеки. Проте, парламентарі проголосували у першому читанні за проєкт закону про місто Київ – столицю України.

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      Теги: Новини України Руслан Стефанчук Верховна Рада Новини політики
      Джерело: 24 канал
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