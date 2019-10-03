У Раді створили шість міжфракційних об'єднань: хто і що очолив
У Верховній Раді народні депутати створили шість "територіальних" міжфракційних парламентських об'єднань. Вони пов'язані з географічними регіонами, по яких нардепи пройшли до Ради.
Про це повідомив віцеспікер Руслан Стефанчук під час засідання парламенту 3 жовтня.
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Які об'єднання створили в Раді?
- "Вінниччина" – голова Анатолій Драбовський;
- "Одещина" – голова Тетяна Плачкова;
- "Прикарпаття" – голова Роман Мулик;
- "Південь України" – голова Артем Чорноморов;
- "Буковина" – голова Валерій Божик;
- "Парламентської платформи боротьби з туберкульозом" – голова Лада Булах.
Раніше у парламенті створили депутатські об'єднання "Українці в світі", "Львівщина", "Тернопільщина", "Друзі Івано-Франківська", "Кіровоградщина" та "Чернігівщина".
До слова, 3 жовтня нардепи Верховної Ради на засіданні не змогли скасувати закони про "кешбек" та електронні чеки. Проте, парламентарі проголосували у першому читанні за проєкт закону про місто Київ – столицю України.