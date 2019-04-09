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      У Раді Європи дали оцінку судовій реформі в Україні

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      У Раді Європи дали оцінку судовій реформі в Україні

      Після дослідження, яке проводили у 2017-2018 роках, Рада Європи визнала, що судова реформа в Україні відповідає їхнім стандартам.

      Про це йдеться у Висновку Ради Європи, оприлюдненому 8 квітня на сайті Офісу РЄ в Україні.

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      Дослідження проводили щодо нових конкурсних процедур добору і призначення суддів, які були запроваджені в рамках судової реформи в Україні.

      Змінами до законодавства враховано велику кількість міжнародних та європейських рекомендацій; зміни в цілому відповідають стандартам Ради Європи. Це дозволило проводити конкурс до Верховного суду в атмосфері надзвичайно високої публічності і прозорості, – зазначено у висновку європейських експертів.

      Реформа передбачає "проведення якісних конкурсних процедур, спрямованих на відбір кращих кандидатів на посади суддів в Україні".

      Перший конкурс до Верховного суду розпочався в листопаді 2016 року та завершився в липні 2017 року, другий конкурс стартував у серпні 2018 року та завершився в березні 2019 року.

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      Теги: Новини України Реформи Євросоюз Верховний суд України Судді
      Джерело: 24 канал
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