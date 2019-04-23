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      У Раді збирають підписи за відставку Парубія: фото

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      У Раді збирають підписи за відставку Парубія
      У Раді збирають підписи за відставку Парубія / Фото з відкритих джерел

      Народний депутат із партії "Відродження" Валерій Писаренко розпочав збір підписів за відставку голови Верховної Ради Андрія Парубія.

      Писаренко у себе на Facebook-сторінці написав, що "настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності".

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      Писаренко додав, що ці дії не означають його роботу з командою Володимира Зеленського, а "просто настав час".

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      Однак, така ініціатива може бути пов'язана із небажанням деяких депутатів, зокрема й Писаренка, ухвалювати законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пише Укрінформ.

      Писаренку вже видали підписні листи. І є велика ймовірність, що йому таки вдасться зібрати 150 голосів для винесення цього питання на розгляд. Більше того, вони можуть зібрати й 226 голосів за відставку Парубія. Свої голоси готові віддати "Відродження", "Воля народу",
      – наголосив співрозмовник агентства.

      Зважаючи на те, що зараз у парламенті триває розгляд законопроекту про мову і переривати його не можна, то ймовірно голосування за відставку Парубія може відбутися вже цього четверга.

      Співрозмовник додав, що Писаренко, скоріш за все, буде представником Зеленського в парламенті.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Андрій Парубій Писаренко Валерій Володимирович
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