У Раді знову кнопкодавили: відзначився нардеп-мажоритарник Поляк, – відео

На пленарному засіданні 21 лютого позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк неодноразово кнопкодавив. Він робив це під час голосування за поправки до проєкту закону щодо ринку землі.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО". На відео видно, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту про землю депутат спершу проголосував на порожньому місці праворуч (місце закріплене за депутатом групи "Довіра" Василем Петьовкою), а потім натиснув на кнопку на своєму пульті.

До теми: Нардепи протестували сенсорну кнопку у міськраді: результати

Дивіться відео кнопкодавства депутата Поляка:

На табло голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували з обох місць.

Також, Поляк кнопкодавив і під час голосування щодо поправки №1420 до того ж законопроєкту. Крім того, народний обранець зробив це і під час електронної реєстрації на засідання Ради: спершу натиснув на кнопку на місці праворуч, потім – на своєму.

До слова, керівництво парламенту не поспішає запроваджувати сенсорну кнопку.

Як працюватиме сенсорна кнопка в Раді?Сенсорна кнопка має працювати не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця. Така кнопка потрібна для боротьби з кнопкодавством народних депутатів, тобто, щоб вони не могли голосувати ще за когось, окрім себе.

Відзначимо, що відтепер нардепи, яких зловлять на неособистому голосуванні, нестимуть кримінальну відповідальність. Відповідні зміни уже підписав Президент України Володимир Зеленський.

Які штрафи загрожують кнопкодавам?

Закон встановлює кримінальну відповідальність за неперсональне голосування депутатів у Раді. З парламентарів стягуватимуть штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 50 до 85 тисяч гривень).

Розслідування кнопкодавства парламентарями будуть здійснювати слідчі органи Державного бюро розслідувань.

Як у Раді виявлятимуть кнопкодавів

Апарат Верховної Ради має здійснювати відеозйомку засідань у такий спосіб, щоб потім можна було підтвердити або спростувати факт неособистого голосування нардепів.

Якщо хтось з нардепів проголосує за свого колегу, у Раді зупиняється розгляд питання порядку денного.

Тоді голова парламенту перевіряє, чи дійсно у сесійній залі присутній депутат, за якого проголосував хтось з його колег.

У разі його відсутності, про факт кнопкодавства повідомляють Верховну Раду. Лічильна комісія має вилучити картку такого народного депутата та передати її спікеру.

Після цього проводять повторне голосування по останній пропозиції.

Після повторного голосування спікер дає розпорядження Апарату Верховної Ради негайно підготувати повідомлення про факт неперсонального голосування.

Це повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем засідання та його відеозаписом надається Голові Верховної Ради.

Спікер направляє всі ці документи для розслідування у ДБР.

Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством ?

На кнопкодавстві в Раді попалися чимало народних депутатів нового парламенту. Найбільше порушників з фракції "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ), а саме — 27 випадків. Найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев – він проголосував замість колег 9 разів.