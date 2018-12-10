"У рану можна було увіпхати палець": полонені моряки написали листи із СІЗО

Українські моряки Андрій Ейдер і Андрій Артеменко, яких незаконно утримують у московському СІЗО "Матроська тиша", написали листи із російського полону. У них хлопці розповіли про свій стан та про умови, в яких перебувають.

Ейдер та Артеменко у своїх листах-відповідях ТСН написали, що перебувають у повній інформаційній ізоляції та не знають нічого про стан своїх побратимів.

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Операцію переніс нормально, не можу через поранення згинати ліве коліно, праве стегно трохи розпотрошило. Туди пару уламків влетіло, спочатку можна було в рани палець всунути, боляче на ногу праву спиратись. На правій руці подряпина, тому мажу папір зеленкою та іншим під час написання,

– зазначив Ейдер.

Хлопець, до речі, наймолодший зі всіх полонених моряків, також висловив свої сподівання щодо швидкого звільнення. Він сподівається, що потрапить додому ще до Нового року. Також Ейдер пише, що йому остогидли пісні "Русского радио", яке лунає у в'язниці.

"Пісні з "Русского радио" я вже зненавидів, але доступно лише воно. Там хоч якісь новини. Додому зателефонувати не можу, нема у кого попросити дозвіл та телефон. Тримаємось та чекаємо повернення на батьківщину", – написав він.



Лист Ейдера

Інший український моряк – Андрій Артеменко попросив написати йому листа свого співкамерника, оскільки сам погано знає російську. Він каже, що вже одужує та дуже сподівається, що він та інші моряки скоро опиняться вдома біля своїх рідних.

Перебуваючи тут, думаю хлопці мене підтримають, сподіваємось, що керівництво нашої країни вживає всіх заходів для найшвидшого нашого повернення додому. Хочу передати слова вдячності всій Україні і всім людям, які про нас непокояться, переживають та чекають на наше найшвидше повернення додому,

– додав Артеменко.



Лист Артеменка

Додамо, що 10 грудня волонтери повідомили про те, що українські моряки, яких утримують у СІЗО "Матроська тиша", відправили із полону листи своїм рідним.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.