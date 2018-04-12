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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

У разі авіаудару США по Сирії "під прицілом" Москви може опинитися база ВПС Британії

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Росія може атакувати базу ВПС Британії на Кіпрі у разі авіаудару США по Сирії
Росія може атакувати базу ВПС Британії на Кіпрі у разі авіаудару США по Сирії / Фото з відкритих джерел

Росія може атакувати базу британських ВПС на Кіпрі у випадку превентивного авіаудару США по Сирії.

Про це пише The Times.

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Побоювання, що британський військовий об'єкт може опинитися під загрозою, з'явилися після заяви посла Росії у Лівані Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті, як і майданчики, з яких вони були запущені.

"Вісім озброєних крилатими ракетами винищувачів-бомбардувальників Tornado, розміщені на базі Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі частина британських сил, які повинні взяти участь в деяких військових діях, якщо Британія, Франція і США вирішать завдати ударів по цілях в Сирії. Можливо, над базою нависне ризик удару у відповідь, якщо Росія здійснить свою погрозу. Шість літаків Typhoon, озброєні ракетами класу "повітря-повітря", будуть напоготові, щоб захистити їх від вогню противника, якщо удари будуть нанесені", пояснює видання.

Головною небезпекою для британських, французьких та американських літаків є російська система ППО "С-400" з ракетами "земля-повітря" і великим радіусом дії, йдеться у статті. Російські ВПС також могли б застосувати проти кіпрської бази крилаті ракети, щоб вивести з ладу злітну смугу. Такий крок був би розцінений як ще більша ескалація, зауважує британська газета.

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Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.

Згодом, 11 квітня, глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".

Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Новини США Великобританія
Джерело: 24 Канал
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