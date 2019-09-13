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      У разі падіння світових цін на руду, український бізнес може залишитися поза ринком, – PwC

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      Залізна руда
      Залізна руда / energolife.info

      Якщо Парламентарі ухвалять зміни до Податкового кодексу передбачені законопроєктом №1210, частка рентних платежів стосовно комерційного прибутку металургійних підприємств України до 10 разів перевищить аналогічні в інших країнах-конкурентів.

      А це означатиме, що у разі світового падіння цін на руду, український бізнес постраждає найбільше.

      Про це заявив лідер практики оподаткування та юридичних послуг, однієї з найбільшої світової аудиторської компанії "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC), під час проведення робочої групи Парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

      За оцінками міжнародних аналітиків, посилення податкового навантаження призве до втрати конкуреноздатності продукції українських гірничозбагачувальних комбінатів на світових ринках збуту. Тому рекомендують не поспішати з ухвалюванням податковиз змін і продовжити консультації з бізнесом та профільними фахівцями економіки.

      Як повідомлялося раніше, економічний експерт Олександр Савченко вже порахував, що закладені податкові новації у законопроєкті 12 10, загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.

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      Теги: Податковий кодекс Бізнес Фінанси
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