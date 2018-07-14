12:27
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, 13 липня
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, 13 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

У разі перемоги над Францією я готовий зробити тату прямо на лобі, – хорватський футболіст

314 Читать новость на русском
Іван Ракітіч
Іван Ракітіч

Півзахисник збірної Хорватії і "Барселони" Іван Ракітіч на прес-конференції, присвяченій фіналу чемпіонату світу проти Франції, висловив надію на перемогу.

Хорватський футболіст заявив, що якщо його команді вдасться перемогти у фіналі чемпіонату світу-2018, то він зробить собі татуювання на лобі, але при одній умові.

Читайте також: Збірна Франції: все, що потрібно знати про фіналіста ЧС-2018

Відчуття краще не можна придумати, я дуже гордий, цей фінал - верх всіх очікувань. У випадку перемоги я готовий зробити тату прямо на лобі! Хоча спочатку запитаю дозволу у дружини. Ми всі єдині. Це не тільки ми, наші тренери, журналісти - це вся країна. У кожній грі ми показували, що віддані перемозі. Упевнений, грай ми на стадіоні з місткістю в 4,5 млн, він був би повний, – сказав Ракітіч.

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2018 між командами Франції та Хорватії розпочнеться 15 липня о 18:00.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сьогодні, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 153
Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
сьогодні, 10:01 Президентський рейтинг: Тимошенко суттєво відірвалася від інших кандидатів
3402
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
2077
Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
сьогодні, 08:48 Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
Ольга Черненко 473
Судді Майдану: чому ті, хто за вказівкою засуджували невинних, досі на посадах при новій владі
сьогодні, 07:00 Судді Майдану: чому ті, хто за вказівкою засуджували невинних, досі на посадах при новій владі
Роман Маселко 300
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Аваков закликав Нацгвардію та поліцію готуватися до звільнення Криму та Донбасу
 27 січня , 17:11
"Гарна дружина" має терпіти насильство і догоджати: шокуючі відповіді українських чоловіків
 15 червня , 20:40
Ситник жорстко відреагував на призначення Жебрівського аудитором НАБУ
 20 червня , 16:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук