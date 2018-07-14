У разі перемоги над Францією я готовий зробити тату прямо на лобі, – хорватський футболіст

Півзахисник збірної Хорватії і "Барселони" Іван Ракітіч на прес-конференції, присвяченій фіналу чемпіонату світу проти Франції, висловив надію на перемогу.

Хорватський футболіст заявив, що якщо його команді вдасться перемогти у фіналі чемпіонату світу-2018, то він зробить собі татуювання на лобі, але при одній умові.

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Відчуття краще не можна придумати, я дуже гордий, цей фінал - верх всіх очікувань. У випадку перемоги я готовий зробити тату прямо на лобі! Хоча спочатку запитаю дозволу у дружини. Ми всі єдині. Це не тільки ми, наші тренери, журналісти - це вся країна. У кожній грі ми показували, що віддані перемозі. Упевнений, грай ми на стадіоні з місткістю в 4,5 млн, він був би повний, – сказав Ракітіч.

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2018 між командами Франції та Хорватії розпочнеться 15 липня о 18:00.