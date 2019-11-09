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      У разі підвищення тарифу на транспортування газу витрати ГМК зростуть до 3 млрд, – Каленков

      82 Читать новость на русском
      Олександр Каленков
      Олександр Каленков / 5.ua

      Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" прогнозує зростання витрат гірничо-металургійного комплексу на оплату спожитого газу до 3 млрд грн у випадку, якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування палива.

      Відповідні дані озвучив президент об'єднання Олександр Каленков в ході круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України, передає Uaprom.

      У жовтні ТОВ "Оператор ГТС України" провів слухання щодо підвищення тарифів на транспортування за умови відсутності транзиту з боку Росії (нульовий варіант). У ФМУ зазначили, що пропозиція "Оператора ГТС" призведе до того, що тариф на транспортування газу виросте в 3,5 рази. Очікується, що саме такий варіант буде направлений на затвердження в НКРЕКП.

      Для гірничо-металургійного комплексу прогнозується зростання витрат на газ, в якому будуть сидіти витрати на транспортування газу, до 3 млрд грн. Для нас зараз це дуже суттєво. Фактично, може йти мова про істотне зниження виробництва сталі,
      – зазначив Каленков.

      За його словами, на тлі уповільнення світової економіки і глобального зниження попиту на сталь, українські підприємства вже почали скорочувати виробництво. Зниження обсягів у вересні і жовтні становило 10%.

      Замість того, щоб проводити політику підтримки підприємств, щоб ми могли перенести цю кризу, фактично, державна політика йде до того, щоб підштовхнути наші підприємства до кризової ситуації,
      – прокоментував він ініціативу щодо підвищення тарифу на транспортування газу.

      За підрахунками Федерації металургів України, сумарно вартість газу в разі погодження нового тарифу зросте на 1271 грн. Як зазначив голова ФМУ Сергій Біленький, сюди входить вартість транспортування як з розподільних мереж, так і з транспортування магістральними газопроводами.

      blog_ava
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      Теги: Газ Тарифи на газ Металургія
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