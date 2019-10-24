У разі ухвалення законопроєкту №1210 обсяг нелегального ринку сигарет може досягти 60%

Збільшення цінового розриву з країнами-сусідами і низька купівельна спроможність українців у разі ухвалення законопроєкту №1210 призведуть до різкого зростання контрабанди сигарет.

Обсяг нелегального ринку може досягти 27 млрд сигарет, близько 59% легального ринку. У легальних виробників значно впадуть обсяги продажів, а держава не отримає очікуваних надходжень від акцизного податку. Таку думку висловила директор із зовнішніх зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталія Бондаренко у статті 112.ua "Табачники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

У "Філіп Морріс Україна" уточнили, що компанія серйозно стурбована нормами законопроєкту № 1210 та плану підвищення ставок акцизного збору на сигарети, запевнивши, що якщо держава так раптово, не обговорюючи з бізнесом, схвалює ініціативи, які можуть призвести до скорочення легального ринку, вона буде змушена переглянути роботу своїх потужностей в Україні. Як відомо, законопроєктом № 1210 передбачено підвищення акцизу на сигарети, що призведе до зростання цін у 2,5-3 рази – до 80-100 грн за пачку сигарет.

Ми вже бачимо наслідки політики 30-40-відсоткового підвищення ставок акцизу за минулі 4 роки. Нелегальний ринок за цей період зріс усемеро. Вважаємо, що підвищення ставок акцизного податку на 150% не дозволить утримати легальний ринок на тому рівні, яким він є сьогодні,

– підкреслила Наталія Бондаренко.

Як відомо, через непродумані податкові ініціативи влади закрив свою фабрику в Україні один із найбільших платників податків British American Tobaсco (ВАТ). В компанії 112.ua уточнили, що роботу фабрики припинено на невизначений час і точну дату її відновлення невідомо. Співробітники попри те, що підприємство відправлено в простій, поки ще зарплату отримують, але саме ПОКИ, наголосив співрозмовник у компанії.

Відомо, що через податкові ініціативи на межі зупинки опинилися "Суха балка", залізорудна шахта ім. Артема, ІнГЗК і десятки інших. Окрім того, припинив роботу Дніпровський металургійний завод ім. Петровського.