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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      У регіонах нелегальні АЗС контролюють прокурори, – експерт

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      Журналісти-розслідувачі довели, що ринок скрапленого газу контролювала людина з оточення Януковича. Зараз нелегальний продаж – це справа невеликих місцевих гравців, яких прикривають регіональні силовики.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив керівник Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Здебільшого органи прокуратури приховують нелегальний продаж на українських АЗС. 

      Читайте також: Причина вибухів у Кропивницькому – порушення правил безпеки

      Керівник стверджує, що заправка у Кропивницькому, де стався вибух, також контролюється прокуратурою.

      З перших публічних заяв зрозуміло, що зараз силовики будуть намагатися перекинути відповідальність на когось чи заговорити цю проблему,
      – розповів Сергій Куюн.

      "Сам газ є легальний, а нелегальним є його продаж. Місця продажу не пристосовані для торгівлі, тобто в них немає засобів пожежогасіння, не витримані відстані до жилих будинків, відсутні касові апарати, що означає неоплачуванні податки у місцеві бюджети," – додав Куюн.


      Вибух у Кропивницькому

      Що сталося у Кропивницькому?27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли близько 7 вибухів і спалахнула пожежа. Це вибухнули місткості з газом на газовозах.

      Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. А в домівках жителів міста вибуховою хвилею вибило вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла. Вогонь вдалося загасити, але він знищив 18 автомобілів – 4 автоцистерни для зрідженого газу, 6 вантажівок та 8 легковиків.

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      Теги: Новини України Новини Кропивницького Вибух Надзвичайні ситуації Пожежа Газ
      Джерело: 24 канал
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