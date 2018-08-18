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У регіони відправили велику партію вакцини від поліомієліту

9 Читать новость на русском
Вакцинація від поліомієліту
Вакцинація від поліомієліту / jizn.net.ua

У медзаклади України в регіонах відправили 400 тисяч доз інактивованої вакцини для профілактики поліомієліту.

Про це повідомила в. о. міністра освіти України Уляна Супрун у Facebook.

За словами урядовця, найближчим часом вакцина потрапить до медзакладів усіх областей України, де її можна отримати безоплатно.

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Якщо ви ще не щепили дитину від поліомієліту або ж пропустили планове щеплення – обов’язково зверніться до сімейного лікаря чи педіатра! Дитина має отримати чотири дози вакцини до 18 місяців та пройти ревакцинацію у 6 та 14 років,
– наголосила Супрун.

В. о. міністра нагадала, що вакцина є єдиним захистом від смертельно небезпечного поліомієліту.

 

Теги: Новини України Уляна Супрун Здоров'я Вакцина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
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