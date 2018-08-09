08:41
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У ресторані нардепа на Волині знову сталося масове отруєння

924 Читать новость на русском
На Волині отруїлося 15 осіб у ресторані нардепа
На Волині отруїлося 15 осіб у ресторані нардепа / Фото з відкритих джерел

У готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах", що у селі Ромашківка Волинської області, сталося друге масове отруєння на весіллі за тиждень. На цей раз постраждали 15 людей.

Про це повідомила прес-служба обласного лабораторного центру МОЗ України.

Читайте також: На Чернігівщині після поминального обіду людей госпіталізували до лікарні

Протягом 7 серпня 2018 року до Волинської обласної інфекційної лікарні звернулось 15 осіб з проявами гострої кишкової інфекції. Розпочато епідеміологічне розслідування,
– йдеться у повідомленні.

У регіональному центрі МОЗ зазначили, що під час розслідування було встановлено, що усі хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах" Ківерцівського району Волинської області.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів із локалізації та ліквідації спалаху.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ цей заклад належить народному депутату Сергію Мартиняку.

Нагадаємо, напередодні у тому ж ресторані "Садиба" у Волинській області під час святкування весілля отруїлися 22 відвідувачі. У постраждалих діагностували спалах кишкової інфекції, 10 хворих було госпіталізовано.

Теги: Новини України отруєння Новини Луцька Здоров'я Мартиняк Сергій Васильович Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
8 серпня, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
8 серпня, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
8 серпня, 19:01 Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
8 серпня, 18:00 Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
8 серпня, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У львівському ДАІ зникли гроші, зібрані для АТО
 26 березня 2015 , 01:17
Гравець збірної України підступно вдарив суддю і спричинив грандіозну бійку між "Дніпром" і "Зорею"
 11 травня 2016 , 19:18
Топ-новини: Україна припинила боротьбу на Євро-2016, помер ще один фанат Північної Ірландії
 17 червня 2016 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук