У ресторані нардепа на Волині знову сталося масове отруєння

У готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах", що у селі Ромашківка Волинської області, сталося друге масове отруєння на весіллі за тиждень. На цей раз постраждали 15 людей.

Про це повідомила прес-служба обласного лабораторного центру МОЗ України.

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Протягом 7 серпня 2018 року до Волинської обласної інфекційної лікарні звернулось 15 осіб з проявами гострої кишкової інфекції. Розпочато епідеміологічне розслідування,

– йдеться у повідомленні.

У регіональному центрі МОЗ зазначили, що під час розслідування було встановлено, що усі хворі перебували на святкуванні весілля 5 серпня в готельно-ресторанному комплексі "Садиба на джерелах" Ківерцівського району Волинської області.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів із локалізації та ліквідації спалаху.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ цей заклад належить народному депутату Сергію Мартиняку.

Нагадаємо, напередодні у тому ж ресторані "Садиба" у Волинській області під час святкування весілля отруїлися 22 відвідувачі. У постраждалих діагностували спалах кишкової інфекції, 10 хворих було госпіталізовано.