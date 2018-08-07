У ресторані нардепа сталося масове отруєння людей

У Волинській області під час святкування весілля отруїлися 22 відвідувача ресторану "Садиба", який за інформацією ЗМІ належить народному депутату Сергію Мартиняку.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Читайте також: Отруєння шаурмою: у Запоріжжі госпіталізували 4 осіб

Спалах кишкової інфекції зафіксовано у готельно-ресторанному комплексі Садиба на джерелах в с. Ромашківка Ківерцівського району.

"З явищами гострої кишкової інфекції звернулось 22 особи, з них троє дітей. 10 хворих госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, решта хворих лікуються амбулаторно", – йдеться в заяві.

За даними медиків, у постраждалих підтверджено діагноз сальмонельоз. Їхній стан варіюється від легкого до середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про масштабне отруєння шаурмою у Дніпровському районі Києва. Тоді через неякісний продукт до лікарень міста потрапили 16 постраждалих. Пізніше кількість хворих почала різко зростати. Так, станом на 6 серпня було відомо про 93 госпіталізованих.