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У ресторані нардепа сталося масове отруєння людей

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Ресторан "Садиба"
Ресторан "Садиба" / v.lutsk.ua

У Волинській області під час святкування весілля отруїлися 22 відвідувача ресторану "Садиба", який за інформацією ЗМІ належить народному депутату Сергію Мартиняку.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

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Спалах кишкової інфекції зафіксовано у готельно-ресторанному комплексі Садиба на джерелах в с. Ромашківка Ківерцівського району.

"З явищами гострої кишкової інфекції звернулось 22 особи, з них троє дітей. 10 хворих госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні, решта хворих лікуються амбулаторно", – йдеться в заяві.

За даними медиків, у постраждалих підтверджено діагноз сальмонельоз. Їхній стан варіюється від легкого до середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про масштабне отруєння шаурмою у Дніпровському районі Києва. Тоді через неякісний продукт до лікарень міста потрапили 16 постраждалих. Пізніше кількість хворих почала різко зростати. Так, станом на 6 серпня було відомо про 93 госпіталізованих.

Теги: Новини України Новини Луцька отруєння Мартиняк Сергій Васильович Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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