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      У РФ біля поліклініки встановили ворота без паркану: щовечора сторож замикає їх на замок – фото

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      В Росії встановили ворота із замком без паркану / фото із соцмереж

      У Вологодській області в місті Череповець біля будівлі поліклініки встановили ворота із замком. Але паркану, що огороджує територію, немає.

      Місцевий житель Сергій розповів виданню "Север.Реалії", що сторож кожного вечора замикає ворота, а вранці відкриває замок.

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      Місцеві жителі почали публікувати у соцмережах меми, де біля воріт стоять таблички "Обережно: міни !!!"

      У вологодському відділенні Північної залізниці повідомили, що паркан готовий, але поки що не узгоджений архітектурним відділом адміністрації міста.


      Сторож кожного вечора замикає ворота на замок / фото із соцмереж

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Фотоновини
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