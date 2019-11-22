У РФ біля поліклініки встановили ворота без паркану: щовечора сторож замикає їх на замок – фото
У Вологодській області в місті Череповець біля будівлі поліклініки встановили ворота із замком. Але паркану, що огороджує територію, немає.
Місцевий житель Сергій розповів виданню "Север.Реалії", що сторож кожного вечора замикає ворота, а вранці відкриває замок.
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Місцеві жителі почали публікувати у соцмережах меми, де біля воріт стоять таблички "Обережно: міни !!!"
У вологодському відділенні Північної залізниці повідомили, що паркан готовий, але поки що не узгоджений архітектурним відділом адміністрації міста.
Сторож кожного вечора замикає ворота на замок / фото із соцмереж
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