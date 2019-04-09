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      У РФ має відбутися чергове судилище над моряками: Денісова збирає гроші на квитки для родичів

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      Людмила Денісова
      Людмила Денісова / фото з відкритих джерел

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова відкрила рахунок для збору коштів на квитки для родичів полонених українських моряків до Москви. Вже наступного тижня там має відбутися чергове судилище над військовополоненими.

      На квитки вже зібрали понад 30 тисяч гривень, усіх небайдужих просять долучатися до збору необхідних коштів.

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      Хлопці вже майже п’ять місяців утримуються в СІЗО "Лефортово" у Москві. На них постійно здійснюється тиск і їм потрібна підтримка найрідніших. Аби побачити своїх синів, братів та чоловіків, рідні збираються їхати на так звані судові засідання з різних куточків України. А для придбання квитків до Москви потрібні чималі кошти,
      – пояснила Денісова.

      Зазначимо, що 24 квітня мине термін запобіжного заходу, обраного російським судом для українських моряків у полоні. До речі, минулого тижня єврокомісар Дуня Міятович відвідала українських бранців у СІЗО "Лефортово" та поспілкувалася із ними про умови утримання.

      Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини політики Новини України Людмила Денісова Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
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