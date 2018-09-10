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У РФ судитимуть убитого у Києві екс-депутата Вороненкова

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Денис Вороненков
Денис Вороненков / Фото з відкритих джерел

Слідчий комітет Росії передав до суду справу убитого в Києві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє прес-служба СК Росії.

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Зазначається, що головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації завершено розслідування кримінальної справи стосовно колишнього депутата Державної Думи ФС РФ Дениса Вороненкова. Слідством йому заочно інкримінувалися злочини, передбачені статтями "організація фальсифікації єдиного державного реєстру юридичних осіб" та "шахрайство".

"Попри смерть фігуранта, розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Вороненкова було продовжено. Подальше кримінальне переслідування було обумовлено запереченнями близьких родичів загиблого проти припинення слідчими органами кримінальної справи за смертю обвинуваченого, що допускається російським законодавством", – йдеться в повідомленні. 

Хто такий Денис Вороненков?У жовтні 2016 року екс-депутат Держдуми РФ від "Комуністичної партії" Денис Вороненков переїхав жити до Києва і дав свідчення у справі держзради екс-президента Віктора Януковича. Ймовірно у РФ депутат був фігурантом як мінімум двох кримінальних справ: його підозрювали в рейдерському захопленні будівлі в Москві і хабарництві.

ПОДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З вбивством ДЕНИСА вОРОНЕНКОВА:

 

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Вбивство Вороненкова Судді
Джерело: 24 Канал
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