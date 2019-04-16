У РФ вигадали, як приховати свої кораблі від супротивника: випробування проводять у Чорному морі

Росіяни проводять випробування нової системи радіоелектронного захисту на корветі "Василь Биков" у Чорному морі. За задумом розробників, система дозволить приховати кораблі від супротивника.

Новою системою радіоелектронної боротьби збираються оснастити патрульні кораблі. Розробка має придушувати радіолокаційні станції та створювати хибні перешкоди, передають росЗМІ з посиланням на головний штаб ВМФ РФ.

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Система передбачає встановлення на корпусі корабля високотехнологічних датчиків, які збирають інформацію про найближчі до корабля радіолокаційні системи і передають її на пости радіоперехоплення і пеленг. Система визначає тип радара та його носій, а значить може автоматично вибрати йому перешкоду. В результаті екіпаж отримує можливість впливати на наземні, морські, авіаційні радари і супутникові системи виявлення противника.

"Сховатися" від радарів можна різними способами. Так, система вміє маскувати корабель перешкодою, "тиснути" на радіолокаційну систему супротивника потужним радіоелектронним сигналом. Завдяки цьому судно може залишитися непоміченим навіть у підконтрольному противнику районі.

Зазначимо, що під час навчань НАТО у Чорному морі Росія намагається усіляко виділитись і голосно заявити про свої потужності. Так, на тлі навчань союзників Північноатлантичного альянсу окупанти виконали поблизу берегів Криму "електронні пуски ракет".