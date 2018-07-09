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У Рівному помер молодий поліцейський, якого жорстоко поранили на службі

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У Рівному помер поліцейський Олександр Гордійчук
У Рівному помер поліцейський Олександр Гордійчук / Колаж 24 Каналу

У Рівному помер 25-річний співробітник Національної поліції Олександр Гордійчук, який отримав поранення під час виконання службових обов'язків.

Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

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У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук. Тиждень тому він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п’яний дебошир. На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції,
– йдеться у повідомленні.

Очільник Нацполіції додав, що два місяці тому, загиблий правоохоронець одружився.

Раніше 24 Канал повідомляв, що на Рівненщині у селі Стовпець 33-річний чоловік напав з вилами на поліцейського. Зловмисник спочатку наніс кілька ударів вилами по службовому авто, а потім у правоохоронця. Потерпілого 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення із колотим пораненнями плеча, грудної клітки та струсом головного мозку. Медики оцінили його стан, як середньої тяжкості.

Теги: Новини України Жертви Поліція Рівне Сергій Князєв
Джерело: 24 Канал
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