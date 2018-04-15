У Рівному знесилений семирічний хлопчик блукав містом, бо дід вигнав його з дому

14 квітня, до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у Рівному поблизу парку "Хімік" до неї в авто сів семирічний хлопчик, який просив їжі та допомоги. Він розповів, що цілий день блукає містом, тому що дід вигнав його з дому.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівненської області.

Також про цей інцидент розповів Рівненський журналіст Дмитро Леонтіюк на своїй сторінці у Facebook.

Під‘їзд в "хрущовці" на іншому кінці міста. Стук.

– "Патрульна поліція! Відчиніть!"

Вічиняє мале дівча. В квартирі дим коромислом...

–"Заберіть мене, поліція. Не можу я тут. І не хочу", – по-дорослому промовляє дівча.. Іноді бувають моменти в житті коли просто хочеться взяти когось за ноги, і не по-християнськи потилицею об одвірок... на скільки ж треба бути закінченими тварюками щоб дітей аж так занехаяти, і обміняти щасливе дитинство двох малюків на досить сумнівний кайф від оковитої, – написав журналіст/

Як повідомили у поліції обох діток помістили до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.