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У Рівному знесилений семирічний хлопчик блукав містом, бо дід вигнав його з дому

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У Рівному знесилений семирічний хлопчик блукав містом, бо дід вигнав його з дому
У Рівному знесилений семирічний хлопчик блукав містом, бо дід вигнав його з дому / фото прес-служби поліції

14 квітня, до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у Рівному поблизу парку "Хімік" до неї в авто сів семирічний хлопчик, який просив їжі та допомоги. Він розповів, що цілий день блукає містом, тому що дід вигнав його з дому.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівненської області.

Також про цей інцидент розповів Рівненський журналіст Дмитро Леонтіюк на своїй сторінці у Facebook.

Під‘їзд в "хрущовці" на іншому кінці міста. Стук.
– "Патрульна поліція! Відчиніть!"
Вічиняє мале дівча. В квартирі дим коромислом...
–"Заберіть мене, поліція. Не можу я тут. І не хочу", – по-дорослому промовляє дівча.. Іноді бувають моменти в житті коли просто хочеться взяти когось за ноги, і не по-християнськи потилицею об одвірок... на скільки ж треба бути закінченими тварюками щоб дітей аж так занехаяти, і обміняти щасливе дитинство двох малюків на досить сумнівний кайф від оковитої, – написав журналіст/

Як повідомили у поліції обох діток помістили до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

"Працівники ювенальної поліції Рівненського відділу поліції розшукали матір за місцем роботи. Правоохоронці склали на неї адміністративні матеріали за неналежне виконання батьківських обов’язків за статтею 184 КУпАП. Враховуючи, що це вже другий протокол на жінку за поточний місяць поліцейські готують клопотання до соціальної служби про позбавлення матері батьківських прав", – зазначили у патрульній поліції.

Теги: Новини України Рівне Поліція
Джерело: 24 Канал
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