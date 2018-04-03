У роботі YouTube стався масштабний збій: які регіони зачепило

В YouTube трапився серйозний збій у роботі. По всьому світу користувачі скаржаться, що мережа працює нестабільно.

Про це свідчать дані порталу downdetector.

Збій трапився ввечері 2 квітня.

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Зокрема, проблеми з YouTube виникли у користувачів з Росії, Німеччини, Великобританії, Туреччини, Бразилії, Мексики, Аргентини, Швейцарії, Іспанії, Франції та Італії. Скаржились на нестабільну роботу відеохолдингу і в Україні.

Згідно зі статистикою, 41% користувачів мали проблеми в роботі із мережею. 38% не могли переглядати відео, 20% не змогли увійти у свої облікові записи. При цьому багато хто з користувачів бачили на екрані надпис "Помилка 500".

Де не працював YouTube