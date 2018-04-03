13:45
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У роботі YouTube стався масштабний збій: які регіони зачепило

942 Читать новость на русском
У роботі YouTube стався масштабний збій
У роботі YouTube стався масштабний збій / Фото з відкритих джерел

В YouTube трапився серйозний збій у роботі. По всьому світу користувачі скаржаться, що мережа працює нестабільно.

Про це свідчать дані порталу downdetector.

Збій трапився ввечері 2 квітня.

Читайте також: Чому не працює Telegram: Дуров назвав причину

Зокрема, проблеми з YouTube виникли у користувачів з Росії, Німеччини, Великобританії, Туреччини, Бразилії, Мексики, Аргентини, Швейцарії, Іспанії, Франції та Італії. Скаржились на нестабільну роботу відеохолдингу і в Україні.

Згідно зі статистикою, 41% користувачів мали проблеми в роботі із мережею. 38% не могли переглядати відео, 20% не змогли увійти у свої облікові записи. При цьому багато хто з користувачів бачили на екрані надпис "Помилка 500".

Де не працював YouTube

Де не працював YouTube

Теги: Техно Інтернет YouTube
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сьогодні, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 715
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 1340
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 477
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1886
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
2 квітня, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 8757
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук