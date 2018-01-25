У роботі Facebook та Instagram стався масовий збій

Користувачі Facebook і Instagram повідомляють про масовий збій у роботі цих сервісів. Найбільше скарг на Facebook стосується труднощів з авторизацією.

Про це пише портал Down Detector, який займається моніторингом працездатності популярних сайтів.

Також користувачі Facebook скаржаться щодо написання постів і коментарів та публікацією зображень.

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Користувачі Instagram заявляють про проблеми з новинною стрічкою і авторизацією. Про збої повідомляють користувачі з США, Європи та Азії.

Крім цього, портал повідомив про падіння роботи сервісів Netflix, Google Classroom і Tinder.