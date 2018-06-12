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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У роботі Netflix стався масштабний збій

123 Читать новость на русском
Netflix
Netflix / esquire.com

Користувачі по всьому світі зіткнулися з проблемами при вході на американський сервіс потокового відео Netflix.

Про це пише The Independent.

Відомо, що збій у сервісі стався по усьому світу.

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При спробі залогінитися користувачі бачать вікно з попередженням про помилку.

Також не завантажуються і відео.

Теги: Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
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