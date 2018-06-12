У роботі Netflix стався масштабний збій
Користувачі по всьому світі зіткнулися з проблемами при вході на американський сервіс потокового відео Netflix.
Про це пише The Independent.
Відомо, що збій у сервісі стався по усьому світу.
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При спробі залогінитися користувачі бачать вікно з попередженням про помилку.
Також не завантажуються і відео.
Джерело: 24 Канал
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