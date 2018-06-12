У роботі Netflix стався масштабний збій

Користувачі по всьому світі зіткнулися з проблемами при вході на американський сервіс потокового відео Netflix.

Про це пише The Independent. Відомо, що збій у сервісі стався по усьому світу. Читайте також: Каннський фестиваль заборонив брати участь у конкурсі фільмам Netflix При спробі залогінитися користувачі бачать вікно з попередженням про помилку. Також не завантажуються і відео.