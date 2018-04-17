У роботі Twitter знову стався масштабний збій
В роботі сервісу Twitter стався серйозний збій. Користувачі в Європі, США та Азії скаржаться, що не можуть підключитися до сервісу.
Про це свідчать дані з порталу Downdetector.
Проблеми з доступом почалися у користувачів близько 16:30 за київським часом.
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Так, у Twitter не можуть зайти користувачі з Ізраїлю, Анголи, Канади, США, Бахрейну, Швеції, Франції, Індії, а також з України. Крім того, велика частина скарг надійшла з США, Західної Європи і Японії.
Зокрема, користувачі скаржаться на неможливість підключитись до десктопової та мобільної версії сервісу. При спробі зайти на сайт висвічується напис "Технічна помилка".
У роботі Twitter стався збій
Джерело: 24 Канал
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