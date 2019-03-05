У родині не без виродка, та й крадуть же ж – всюди: прес-конференція директорів "Укроборонпрому"

Через публікацію журналістами програми "Наші гроші" гучного розслідування про корупційні схеми в галузі оборони України директори підприємств державного концерну вирішили дати прес-конференцію. Журналісти, які зібралися на захід, дізналися, що "не Бігусом єдиним" живе "Укроборонпром". А також багато слухали про те, як вони працюють і як повинні працювати.

Прес-конференція директорів підприємство державного концерну "Укроборонпром" розпочалася із офіційної заяви щодо розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію у галузі оборони.

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Позиція "Укроборонпрому": "Це – не галас недолугих"

Перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко:

Про висотоміри.

– Наш міжнародний партнер вимагав, щоб висотоміри були виготовлені не пізніше 2015 року. "Укроборонпром" звернувся до всіх українських авіаційних компаній з метою отримання відповідного обладнання. На жаль, більшість компаній повідомили, що обладнання, яке б відповідало технічним вимогам, у них відсутнє. І лише "АНсервіс" підтвердив готовність висотоміри потрібної якості і кількості поставити.

– Інформація про у кілька разів завищену ціну висотомірів недостовірна. "410 авіаційний завод цивільної авіації" перевірив висотоміри на відповідність усім вимогам. Іноземний партнер отримав відремонтовані літаки за ціною кращою, ніж могла бути запропонована тією ж РФ. А до української економіки прийшло понад 6 мільйонів доларів.

Про розслідування "Наші гроші".

– Сюжет "Наші гроші" містив заангажовану інформацію, інформаційний вкид. "Наші гроші" у програмі не використали пояснення від "Укроборонпрому", які концерн надав журналістам. Натомість вони використали недостовірні і неточні дані щодо виконання Україною міжнародного контракту з ремонту двох літаків АН-26.

Мабуть, для того, хто має низький рівень інтелектуального розвитку, цікавіше слухати неперевірену інформацію і "смажені факти" про те, що хтось щось десь вкрав. А потім підхоплювати хвилю і використовувати її у передвиборчій кампанії. Це не галас недолугих людей чи тих, хто не знайшов себе в житті. Їх просто використали для вкидання фейкової інформації у суспільство.



Сергій Омельченко, перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром"

Заяви директорів, частина перша: "Журналісти повинні"

Гендиректор ДП "Антонов" Олександр Донець:

– Журналістам потрібно дуже обережно подавати інформацію щодо підприємств оборонного комплексу, адже її неправдивість може боляче вдарити по усім працівникам галузі.

Директор Дивізіону високоточних озброєнь і боєприпасів держконцерну "Укроборонпром" Андрій Артюшенко:

– Потрібно вміти тримати удар. Ми працюємо успішно і системно. Повністю змінюємо виробництво, залучаємо новітні технології. Але це потребує часу і величезної кількості грошей. Натомість журналісти, не розібравшись у ситуації, намагаються очорнити нашу роботу.

Директор ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" Олег Коростельов:

– Ми прагнемо до того, щоб впроваджувати імпортозаміщення. Щоб не залежати від іноземних деталей. Монополісти-постачальники таких деталей можуть просто завищити у кілька разів ціну або сказати: "А ні, ми вам нічого не будемо постачати". "Луч" випускає свою техніку і ні від кого не залежить. Це – наша політика. Позитивними репортажами журналісти піднімають наш рейтинг, у тому числі міжнародний.

Так, в родині не без виродка. Буває, десь провокують молодих людей на певні вчинки. Досвід набирати треба, а він набирається у різні способи. Журналісти ж повинні більше писати про позитивні зміни у роботі оборонного комплексу.

Після понад півгодини промов директорів підприємств у одного із журналістів не вистачило терпіння. Він зупинив оголошення спікера заходу і запитав: "Перепрошую, а як останні 30 хвилин розмов стосуються інформації, оприлюдненої у програмі "Наші гроші"? На що спікер з помітним хвилюванням відповіла: "Прес-конференція стосується ситуації на підприємствах "Укроборонпрому" А не лише розслідування Bihus.Info. Не бігусом єдиним живе "Укроборонпром". Після чого заяви директорів продовжилися.

Заяви директорів, частина друга: "Крадуть всюди"

Голова Правління ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики ім. Г.І.Петровського" Сергій Маляров:

– Чому мені не подобається шум, який підняли зараз навколо "Укроборонпрому"? Якщо крадуть, то крадуть же ж всюди. І в медицині, і в інших галузях. Але чомусь підняли тему про "оборонку". Та ще й про минулі роки. А ми тим часом робимо високоточні прилади, без яких не поїдуть танки і не полетять ракети.

– Журналісти вкидають "смажені факти" і оцінюють їх, а експерти – хто? Хіба директори з багаторічним досвідом? Та ні. Якби нас спитали, ми б розповіли правду – але вона буде нікому не цікавою.

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Директор КП "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Юрій Пащенко:

– Хіба мало є резонансних проблем оборонного комплексу, про які треба говорити? Наприклад, як інтелектуальна власність країни чомусь була передана приватним особам, які потім навіть намагалися зупинити виробництво підприємства. Мене особисто звинувачували, що я привласнив собі чужу інтелектуальну власність з метою втілення її на державному підприємстві. І все це – нікого не цікавить.

– Державна фіскальна служба переслідує наше підприємство, тому що ми підвищуємо зарплату нашим працівникам. А ми не можемо у інший спосіб утримати кваліфікованих працівників, які готові легко поїхати працювати до Росії, чи до Польщі. Кваліфікованим токарям треба платити 15-20 тисяч, а інженерам і конструкторам – 40, 60, 80 тисяч. Та ДФС вважає, що ми спотворюємо податкову бачу, зменшуючи собі прибуток. Ось – резонансні питання, але ж вам (журналістам – 24 канал) видніше, бо ви ж працюєте з аудиторією.

Запитання журналістів

Після цього спікер заявила, що на запитання у журналістів є буквально чотири хвилини. Про що ж встигли запитати журналісти?

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Як формувалася ціна в угоді щодо АН-26?

– Конкретні вартості того чи іншого гвинта озвучити не зможемо. Це конфіденційна інформація. Але на контракт це ніяк не впливало. Він був виконаний вдало, вчасно, замовник був повністю задоволений.

Прокоментуйте розслідування НАБУ і САП.

– Через законні і прозорі процедури слідства ми можемо вийти на висновки, чи були правопорушення, чи заподіяні збитки тощо. І суд визначає винних.

Чи може вам подзвонити якась впливова людина і сказати: "Ти, такий-сякий, купуй тільки у мого сина"?

– Наглядова рада є, відбувається щоденний контроль роботи концерну. Щодо телефонних дзвінків. Це залежить від людей. Якщо такі дзвінки і могли бути, то скажу однозначно: з 2018 року у концерні працюють люди, які не реагують на подібні звернення.

Хто випустив висотоміри, які придбали для ремонту АН-26 і про які йшла мова у розслідуванні "Наші гроші"?

– Єдина компанія, що виготовляє такі висотоміри – це підприємство Російській Федерації.

На запитання відповідав перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко.

Відео повної прес-конференції представників "Укроборонпрому":

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

• На початку війни на Донбасі група молодиків скуповує військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Учасники групи накручують ціну в рази і за змовою з керівництвом концерну "Укроборонпром" продають на його ж заводи.

• До групи входять: заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков та інші. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати.

• Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав. До того ж Ігор Гладковський метою розслідування журналістів вважає дискредитацію чинного президента під час виборчої кампанії.

• 4 березня президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з РНБО та інших посад, пов'язаних з оборонною галуззю. Цього ж дня виходить третя частина гучного розслідування Bihus.Info.

Відео третьої частини розслідування журналістів щодо корупції в "Укроборонпромі":

Відео першої та другої частини журналістського розслідування: