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      У романтичній сукні Chanel: Ванесса Параді презентувала новий кліп

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      Ванесса Параді
      Ванесса Параді / GettyImages

      Знаменита французька актриса, співачка і екс-кохана Джонні Деппа Ванесса Параді представила новий ніжний кліп на композицію "Ces mots simples" (у перекладі з французької – "Прості слова").

      29 жовтня відеокліп з'явився на офіційному YouTube-каналі Параді. Ванесса, яка вже багато років є амбассадором бренду Chanel, продемонструвала ніжний образ у ролику. 

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      В мереживній бежевій сукні Chanel з колекції Métiers d'art Paris in Rome 2015/16 співачка розгойдується на гойдалці над водою. Фон у новому кліпі є розмитим, що робить акцент лише на Ванессі Параді.

      Також зауважимо, що макіяж зірки є максимально натуральним. Візажисти підкреслили рум'янами вилиці співачки і виділили брови.

      Кліп Ванесси Параді на пісню "Ces mots simples": дивіться відео

       

      Нагадаємо, 30 червня Ванесса Параді вперше вийшла заміж за режисера і сценариста Самюеля Беншетрі. Подружжя з дуже скромною церемонією зареєструвало свій шлюб в мерії містечка Сен-Сімеон поблизу Парижа.

      Теги: LifeStyle Кіно Мода Музика Chanel
      Джерело: 24 канал
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