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      У росіян бомбить, коли такі ідеї йдуть в маси, – Дейнега про телеміст 24 каналу з Руставі-2

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      24 канал проведе телеміст із грузинським каналом Руставі-2 вже в цю середу, 17 липня, о 19:00. Це той канал, ведучий якого нещодавно облаяв у одній з програм президента Росії Путіна. Українці та грузини у прямому ефірі обговорять спільні проблеми із нашим сусідом-агресором.

      У студії 24 каналу працюватиме ведучий Артем Овдієнко, серед запрошених експертів – український політолог і громадський діяч Олег Рибачук, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та інші. Ведучим з грузинської сторони стане журналіст Руставі-2 Тенгіз Гоготішвілі.

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      Під час телемосту гості в Грузії та Україні обміняються досвідом боротьби проти Росії та, можливо, зрозуміють, як нам ці зусилля об'єднати, щоб Кремль, нарешті був зруйнований. Звичайно, ми очікуємо тонни лайна про телеміст, який виллється росіянам у вуха із федеральних каналів.

      Якщо він буде достатньо запальний і там буде те, від чого під росіянами горять дивани, – звичайно, вони це візьмуть. Від чого у росіян, дійсно, бомбить, – це коли патріотичні ідеї в Україні ідуть в маси,
      – наголосив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      І ще одна дуже важлива мета цього ділогу – це відповідь ганебній ініціативі медведчуківського каналу NewsOne, який минулого тижня анонсував телеміст із пропагандистами з каналу "Росія24".

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      Псевдожурналісти вирішили поговорити із країною агресором, яка шостий рік вбиває українців. Під тиском громадськості та перших осіб держави NewsOne телеміст скасували. Саме тому 24 канал вирішив нагадати: розмовляти треба не з агресором, а з країною, яка також постраждала від окупанта.

      Для України варто розуміти, наскільки суспільство, яке 28 років у війні, наскільки воно втомилося, але за свободу і незалежність треба продовжувати боротися,
      – зазначив експрес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.

      А ось це відповідь 24 каналу грузинському ведучому каналу Руставі-2, який нещодавно облаяв Путіна у своїй програмі.

      Відео: відповідь 24 каналу грузинському Руставі-2

      Відео з Руставі-2:

      Ці сміливі і десь жорсткі слова ведучого Георгія Габунії викликали потужну хвилю із погроз зі сторони Російської Федерації. Тому наш телеканал вирішив підтримати грузинських колег. Ведучій 24 каналу Артем Овдієнко, який записав відповідь, каже, що зіткнувся із тим самим. 

      "Неймовірна кількість негативних відгуків саме з боку росіян: матерних, дуже багато погроз, як в коментах під самим відео, так і в особистих повідомленнях на фейсбуці", – розповів він.

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      Мета Артема була не просто облаяти очільника Кремля, а привернути увагу росіян до агресивної політики їхньої держави до сусідніх країн. Саме це буде основною темою телемосту із каналом Руставі-2.

      Росія повторює для нас те, що вона робила в Грузії, тому мені і цікаво поспілкуватися з братами грузинамию. Чого вони очікують в майбутньому. І я таким чином хочу зрозуміти, до чого моїй країні варто готуватись,
      – розповів Артем Овдієнко.

      Нагадаємо, поставити свої запитання зможуть усі без винятку глядачі – для цього потрібно лише зайти у мобільний додаток Телепортал на смартфоні (проект "Політанатомія" на 24 каналі).

      Український 24 канал і грузинський Руставі-2 змінюють свої країни на краще!

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Грузії ЗМІ Медіа Журналісти
      Джерело: 24 канал
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