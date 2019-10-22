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      У Росії 5 людей загинули у стрілянині за ділянку для випасу худоби

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      Внаслідок перестрілки у Ростовській області загинули 5 людей
      Внаслідок перестрілки у Ростовській області загинули 5 людей / radiokp.ru

      У Росії 5 людей загинули внаслідок стрілянини, ще двоє осіб були госпіталізовані з пораненнями. Конфлікт виник після того, як мешканці хутора не змогли поділити ділянку для випасу худоби.

      Інцидент трапився на хуторі в Орловському районі Ростовської області, повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Подавився і помер: росіянин намагався повечеряти салом

      У ході конфлікту, який виник через ділянку для випасання худоби, його учасники застосували вогнепальну мисливську зброю.

      Через вбивство п'яти людей на Хуторі Чорнозубівка Слідчий комітет Росії вже розпочав кримінальне провадження. На місці події працює слідчо-оперативна група.

      Що відомо про учасників стрілянини, яким вдалося вижити?Як відомо, стрілянина виникла внаслідок сварки між членами двох сімей, які не поділили ділянку для випасання худоби.

      Двоє людей, які отримали вогнепальні поранення, але змогли вижити, доставлені в реанімацію. Ще дкільком учасників стрілянини вдалося втекти з місця інциденту – їх розшукує поліція.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Новини Росії Стрілянина Постраждалі
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