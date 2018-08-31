У Росії – вибухи на ще одному військовому заводі: є жертви

31 серпня пролунали вибухи на ще одному військовому заводі у РФ. На цей раз їх було чути у Самарі, на одному із підприємств російського ПАТ "Кузнєцов", яке займається виробництвом авіаційних і космічних двигунів.

В результаті інциденту загинуло щонайменше 3 людини, передає "Інтерфакс" з посиланням на відповідні служби.

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Зазначається, що робітники не дотримувалися належних заходів обережності, передбачені технологією робіт з сухого очищення резервуару в цеху розподілу повітря.

"Знайдено тіло третього загиблого", – повідомило джерело видання.

На підприємстві поки не підтвердили загибель своїх співробітників.

Зазначимо, що це – друга виробнича аварія за день на російському заводі. Раніше, на заводі імені Свердлова в Нижньогородській області стався вибух, де, за попередніми даними, теж загинуло 3 людей. Інцидент стався під час виробництва вибухівки.