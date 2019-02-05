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      У Росії активний вулкан викинув у небо хмару попелу майже на сім кілометрів у висоту

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      Вулкан на Камчатці викину у небо хмару попелу
      Вулкан на Камчатці викину у небо хмару попелу / kscnet

      Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на висоту 6,8 тисячі метрів над рівнем моря. До цього російські служби попереджали про те, що у будь-який момент може початися сильне виверження вулкану.

      Про це повідомило видання "РИА Новости" з посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.

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      Викид попелу на висоту 6800 метрів над рівнем моря стався у вівторок вранці за місцевим часом. Про висоту викиду можна судити за сейсмічними даними,
      – заявили у агентстві.

      Опадів попелу внаслідок викиду не зареєстровано. Найближчий населений пункт поряд з вулканом розташовано на відстані 45 кілометрів.

      Шивелуч – найпівнічніший діючий вулкан Камчатки. Розташований в північній частині центральної Камчатської низовини. Одне з останніх активних вивержень вулкана зафіксовано у червні 2011 року. Попіл досягав висоти 7500 метрів.

      Висота активного лавового купола Шивелуч – 2500 метрів над рівнем моря. Сплеск активності зафіксовано у листопаді 2018 року. З цього часу на вулкані фіксується виверження вузьких блоків лави, яке супроводжується потужними викидами пари та газу.

      Камчатка, виверження, вулкан
      Активність вулкана Шивелуч суттєво посилилася з листопада 2018 року

      Раніше повідомлялося про загрозу потужного виверження вулкану. Викиди попелу можуть нести загрозу для авіаперельотів, що курсують через регіон.

      Теги: Новини Росії Виверження вулкану
      Джерело: 24 Канал
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