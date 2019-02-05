У Росії активний вулкан викинув у небо хмару попелу майже на сім кілометрів у висоту
Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на висоту 6,8 тисячі метрів над рівнем моря. До цього російські служби попереджали про те, що у будь-який момент може початися сильне виверження вулкану.
Про це повідомило видання "РИА Новости" з посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.
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Викид попелу на висоту 6800 метрів над рівнем моря стався у вівторок вранці за місцевим часом. Про висоту викиду можна судити за сейсмічними даними,
– заявили у агентстві.
Опадів попелу внаслідок викиду не зареєстровано. Найближчий населений пункт поряд з вулканом розташовано на відстані 45 кілометрів.
Шивелуч – найпівнічніший діючий вулкан Камчатки. Розташований в північній частині центральної Камчатської низовини. Одне з останніх активних вивержень вулкана зафіксовано у червні 2011 року. Попіл досягав висоти 7500 метрів.
Висота активного лавового купола Шивелуч – 2500 метрів над рівнем моря. Сплеск активності зафіксовано у листопаді 2018 року. З цього часу на вулкані фіксується виверження вузьких блоків лави, яке супроводжується потужними викидами пари та газу.
Активність вулкана Шивелуч суттєво посилилася з листопада 2018 року
Раніше повідомлялося про загрозу потужного виверження вулкану. Викиди попелу можуть нести загрозу для авіаперельотів, що курсують через регіон.
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