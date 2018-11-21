У Росії через падіння мосту загинули люди: відео, фото
21 листопада у Воронезькій області Росії обвалився міст через річку Савала.
За даними регіонального управління МНС, обвал стався під час ремонтних робіт.
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В результаті постраждали шестеро людей – двоє водіїв і робочі, які перебували на мосту.
Падіння мосту
Падіння мосту
Падіння мосту
Російські ЗМІ повідомляють, що обрушилися обидві сторони моста: та, по якій йшло рух, і та, де проводилися ремонтні роботи.
Разом з мостом в річку впали три машини.
Дивіться відео падіння мосту:
Нагадаємо, Кримський міст вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.
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