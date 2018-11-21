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      У Росії через падіння мосту загинули люди: відео, фото

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      Міст
      Міст / Фото з відкритих джерел

      21 листопада у Воронезькій області Росії обвалився міст через річку Савала.

      За даними регіонального управління МНС, обвал стався під час ремонтних робіт.

      Читайте також: Кримський міст буде руйнуватися: активіст назвав причину

      В результаті постраждали шестеро людей – двоє водіїв і робочі, які перебували на мосту.


      Падіння мосту


      Падіння мосту


      Падіння мосту

      Російські ЗМІ повідомляють, що обрушилися обидві сторони моста: та, по якій йшло рух, і та, де проводилися ремонтні роботи.

      Разом з мостом в річку впали три машини.

      Дивіться відео падіння мосту:

      Нагадаємо, Кримський міст вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.

      Теги: Новини Росії Жертви
      Джерело: 24 Канал
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