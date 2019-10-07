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      У Росії чергова істерика через перехід українських шкіл на українську мову навчання

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      Російське МЗС перекрутило висновок Венеціанської комісії щодо українського освітнього закону
      Російське МЗС перекрутило висновок Венеціанської комісії щодо українського освітнього закону / ukrinform.ua

      З нового навчального року – з вересня 2020 року – усі російськомовні школи в Україні переходять на українську мову навчання. Російське МЗС не забарилося з відповіддю. Видається, східні сусіди не надто оригінальні, тому там просто вкотре заявили про "тотальну насильну українізацію".

      Крім того, так звані російські дипломати навіть назвали новий український освітній закон "одіозним". Міністерство "нагадало", що Венеціанська комісія буцімто "висловила критичні зауваження щодо цього закону".

      До слова: З наступного року російськомовні школи перейдуть на українську мову, – Новосад

      Щоб заспокоїти пропагандистів, наводимо коротку цитату з "критичного" висновку комісії: "Венеціанська комісія хотіла б підкреслити, що сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для всіх громадян є законною і навіть похвальною метою держави. Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами, які є шляхом до подолання існуючих нерівностей та сприяють ефективнішій інтеграції в суспільстві осіб, що належать до національних меншин".

      Водночас російське МЗС заявляє, що Україна буцімто проігнорувала висновки комісії. Ба більше, пропагандисти "констатували", що чинна українська влада "продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну насильницьку українізацію".

      Російська мова, як і раніше, піддається подвійній дискримінації, оскільки для шкіл з навчанням на мовах нацменшин, які відносяться до мов Європейського союзу, перехід на українську мову відкладається до 2023 року,
      – "вдало" зауважили в російському МЗС.

      Резюмуючи, росіяни вирішили ще й історії українців повчити – кажуть, що схожі кроки ще ніколи не призвели до добра. Мовляв, держава, вибудувана на порушеннях прав людини, ніколи не буде міцною і сильною. Кому ж як не російській владі про це знати.

      Що передбачає новий закон про освіту?Новий закон про освіту був ухвалений ще попередньою Верховною Радою восени 2017 року. Він, зокрема, передбачає перехід усіх українських шкіл на українську мову навчання. Водночас мови націнальних меншин можуть вивчатися у школах поряд з державною.

      Так, вже з вересня 2020 року усі російськомовні школи в Україні перейдуть на українську. Натомість школи, у яких навчання здійснюється мовами Європейського Союзу, здійснять такий перехід з навчального року, що розпочнеться у календарному 2023 році.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Українська мова Освіта Освіта Освіта в Україні
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