У Росії чоловік розстріляв дружину з рушниці, а потім взяв у заручники її співробітників

У Новокузнецьку 46-річний чоловік прийшов до офісу, в якому працювала його колишня дружина. Зустрівши жінку на вулиці, він вистрілив в неї з рушниці.

Про це повідомляє прес-центр Слідчого комітету РФ.

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Потерпіла померла на місці. Після цього чоловік зайшов в офіс, де працювала його дружина, та забарикадувався там. За якийсь час він скоїв суїцид,

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляють російські ЗМІ, чоловік стріляв у жінку і забарикадувався в будинку по вулиці Павловського. Зазначається, що чоловік відстрілювався від співробітників поліції, які оточили будинок.

За неперевіреною інформацією, місцевий житель вкрав рушницю у свого колеги.

Своєю чергою, губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов заявив, що чоловік не брав людей у ​​заручники.

"Там немає ніяких заручників. Заручників і не було у всій цій історії. Це побутова трагедія, на жаль. Звичайна побутова трагедія, ревнощі, чоловік, дружина, все", – сказав глава регіону радіостанції "Говорит Москва".