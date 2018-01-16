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У Росії екстрено госпіталізували відомого актора Сергія Горобченка

15:29, сьогодні 3150 Читать новость на русском
У Росії актор Сергій Горобченко потрапив у лікарню
У Росії актор Сергій Горобченко потрапив у лікарню / Фото з відкритих джерел

У Москві був терміново госпіталізований відомий російський актор, зірка фільму "Бумер" Сергій Горобченко.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Сергій несподівано знепритомнів у себе вдома. Родичі самі привезли його до лікарні,
– йдеться у повідомленні.

Згодом сам актор виклав в Instagram фото з лікарні й зізнався, що медики діагностували у нього панкреатит.

"Панкреатит – справа тонка. Так визначили. З кожним може... Збирався вранці на пробу, а доїхав до лікарні. Лікарі кажуть: їжа, свята, алкоголь, нерви. Я не запійний, можу випити, але все було цілком у міру. З їжею теж не зловживав. Залишається – нерви. Ну і плюс свята", – написав він.

Зазначимо, Сергій Горобченко відомий завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Бумер", "Марш Турецького", "Каменська" й "Доктор Живаго".

Теги: LifeStyle Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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