У Росії екстрено госпіталізували відомого актора родом з України Андрія Харитонова

У Москві в одну з клінік у важкому стані терміново госпіталізували радянського і російського актора, режисера і сценариста Андрія Харитонова.

Зокрема, як повідомляє "РенТВ", 58-річному артистові терміново зробили операцію. Причина госпіталізації Харитонова наразі невідома.

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Андрій Харитонов народився в Києві, навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені В. К. Карпенка-Карого. Популярність йому принесла головна роль в українському фільмі "Овід", за яку актор отримав чимало нагород.

Окрім того, Харитонов знявся у більш ніж сорока фільмах, серед яких "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єтти", "Людина-невидимка", "Таємниця "Чорних Дроздів", "Вільний вітер", "Життя Клима Самгіна" та ін.

Як режисер, у зняв художній фільм "Жага пристрасті" за мотивами розповідей В. Я. Брюсова. Також, Харитонов є Членом Спілки кінематографістів Росії, активно працює на телебаченні.