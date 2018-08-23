У Росії екстрено госпіталізували відому акторку

У Москві госпіталізували до лікарні народну артистку Росії Ніну Русланову. За попередніми даними, у 72-річної акторки виникли проблеми з серцем.

Про це йдеться на сайті "Вокруг ТВ".

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Як зараз себе почуває акторка, невідомо, ажде вона не виходить на зв'язок з журналістами.

Як пише Life.ru, Русланова добу відчувала сильне нездужання, але не зверталася за медичною допомогою. У швидку акторка зателефонувала, коли вже не змогла терпіти біль.

Пізніше стало відомо, що Русланова знаходиться на плановому обстеженні. За словами її дочка Олесі, раз у півроку акторка лягає на 10 днів на обстеження у зв'язку з тим, що у Ніни Іванівни стоїть штучний мітральний клапан і його потрібно постійно перевіряти. Вона також закликала шанувальників не переживати і повідомила, що все нормально.



Актриса Ніна Русланова

Варто сказати, що Ніна Русланова знайшла світову славу завдяки зйомкам у фільмах "Афоня", "Зимова вишня" і "Завтра була війна". Всього актриса взяла участь у створенні понад 150 фільмів.