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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      У Росії фактично визнали, що саме наявність ядерної зброї у опонентів стримує Кремль від війни

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      Загроза світової війни – реальна, вважають у Росії
      Загроза світової війни – реальна, вважають у Росії / Ілюстративне фото

      Можлива відмова від ядерного озброєння з боку Росії, Китаю і США призведе до "реальної" війни. Таку думку висловив голова комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький 26 квітня в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 24". Фактично ці слова можна трактувати як опосередковане визнання того, що Росію стримує від війни лише саме наявність у опонентів ядерної зброї.

      25 квітня президент США Дональд Трамп заявив про намір укласти "грандіозну угоду" з Росією та Китаєм, яка може стати "знаковим досягненням" у світовій політиці. Мовиться про скорочення (аж до нуля) ядерних озброєнь у світі.

      Читайте також: Парламент Великобританії: Ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж в часи холодної війни

      Утім, офіційний Пекін уже м'яко дав зрозуміти, що у такій ініціативі Трампа не зацікавився. Мовляв, ядерний потенціал Китаю не становить і десятої частини того, що є у Росії і США.


      Станом на 2018 Китай офіційно мав 280 ядерних боєголовок, тоді як Росія – 6850, а США – 6450

      А от у Росії голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький висловився жорсткіше: "Якщо Росія і Китай позбудуться ядерної зброї – це буде справжнісінький удар по стратегічній стабільності".

      Баланс сил між Вашингтоном і Москвою ґрунтується на "гарантованому взаємознищенні". Якщо його не буде, то з'явиться ризик, власне кажучи, війни. Вкрай реальної,
      – заявив Слуцький.

      А далі Слуцький поскаржився, що Вашингтон збільшив військовий бюджет до 717 мільярдів доларів і зупинив участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Депутат вважає, що "Росії нав'язують нову гонку озброєнь. А отже, заява Трампа про намір зменшувати ядерне озброєння – "піар-хід, властивий президенту, який часто робить заяви абсолютно протилежного змісту".


      Слуцький: Гонку озброєнь Росії нав'язують, але роззброюватися не будемо

      Насправді ж США вийшли із ДРСМД тільки тому, що російська сторона, попри офіційну свою участь в угоді, багато років порушувала її положення: виробляла, приймала на озброєння і проводила льотні випробування заборонених договором ракет.

      І саме вихід Росії з Договору створив серйозну загрозу всьому європейському континенту.

      Детально про ДРСМД, демарші США та підступність Росії – у матеріалі 24 каналу.

      Хто такий Леонід Слуцький?Це російський політик, депутат і голова комітету Державної думи з міжнародних справ від 5 жовтня 2016 року. Член фракції ЛДПР, лідер якої – скандальновідомий Володимир Жириновський. 

      У 2018 році цей доктор економічних наук і завідувач двох кафедр (міжнародних відносин в університеті імені Ломоносова і міжнародних відносин МЕСІ) став центральним фігурантом першого в історії Держдуми РФ сексуального скандалу: три журналістки звинуватили його у сексуальних домаганнях.

      З 6 квітня 2018 року Слуцький перебуває у списку осіб, до яких застосовані санкції Заходу.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Китай Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 канал
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