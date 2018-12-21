У Росії футболісти побили й пограбували жінку

Футболісти російської команди "Рязань" Дмитро Мітін й Артем Надєєв напали й пограбували жінку в центрі Рязані.

У ніч на 18 грудня футболісти побили підприємницю і відібрали телефон та 36 тисяч рублів, передає 62info.ru.

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Залізничний районний суд міста одного з фігурантів відправив на два місяці в СІЗО, інший проведе цей же термін під домашнім арештом.

21-річний Мітін є вихованцем "Рязані". У цьому сезоні виходив на поле три рази й не відзначився результативними діями.

18-річний Надєєв не виступав на професійному рівні. Влітку він перебував в молодіжному складі "Рязані" і залучався до контрольних ігор основної команди.

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Генеральний директор "Рязані" Вадим Бращін заявив, що у футболістів немає контрактів з клубом.

"На цей момент таких гравців в клубі немає, а одного з них ніколи й не було. Більш нічого по цьому факту сказати не можу. Зараз цією справою займаються правоохоронні органи", – сказав Бращін.

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