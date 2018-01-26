У Росії гостро відреагували на нові санкції США

У Держдумі РФ заявили, що нові санкції США проти Росії є ще одним деструктивним кроком, який погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних відносин Леонід Слуцький, повідомляють "РИА Новости".

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Нові санкції США – ще один деструктивний крок, що погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах. Очевидно, що робиться це націлено на власні геополітичні інтереси, недобросовісну конкуренцію і забезпечення переваги на світових ринках,

– сказав він.

Окрім того, заступник глави Держдуми Сергій Неверов назвав санкції щодо Росії з боку США безпрецедентним тиском.

"Росія впоралася з наслідками того безпрецедентного тиску, який на неї чинився, – завдяки сильному президентові. У Росії величезний потенціал. І поступово, ми бачимо це вже в бюджеті 2018 року, ми знову вийдемо на економічне зростання. І ніякі санкції нас не залякають", – заявив Неверов.

Нагадаємо, США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України. Мінфін США оприлюднив одразу два списки російських компаній, у якому перерахована 21 організація, що опинились під санкціями.