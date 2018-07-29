У Росії гурт Gorillaz посеред концерту покинув сцену: відома причина

Одразу після виступу в Києві музиканти популярного гурту Gorillaz відправились до столиці Росії, де на них вже чекали прихильники. Однак артисти зуміли проспівати всього кілька пісень, після чого покинули сцену.

Park Live Festival у Москві став однією з найочікуваніших подій для російських меломанів, адже хедлайнерами шоу був популярний гурт Gorillaz. Однак довгоочікуваний виступ британців завершився передчасно.

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Причиною такого несподіваного закінчення концерту стала гроза, яка до вечора тільки посилювалась. Спершу артисти не зважали на погодні умови та продовжували співати, однак коли потужна злива стала загрозливою для людей, організатори фестивалю припинили світський захід.

Передчасне завершення виступу прокоментували і самі вокалісти гурту Gorillaz. Співаки написали звернення до своїх прихильників у Twitter.

Дуже прикро, що гроза зупинила наш виступ. Ми не можемо керувати стихією. Ваша безпека повинна бути завжди на першому місці,

– написали учасники гурту Gorillaz.