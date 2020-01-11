У Росії гуртожиток перетворився на крижану печеру через недбалість влади: фото

У Росії в Челябінській області колишній гуртожиток перетворився на льодовик. З і стелі звисають метрові бурульки, а вся сантехніка покрилася товстим шаром льоду. Місцева влада заявила, що "немає часу поки виправляти цю ситуацію".

Будівля гуртожитку уже давно мала проблеми з водопроводом та тріщинами на фасаді, повідомляє "Лентач". Через це будівля промерзла і перетворилася на крижану печеру.

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Очедидці розповідають, що місцевим доводиться виживати в нелюдських умовах.

Стіни, двері і підлога на другому поверсі колишнього гуртожитку перетворилися в льодовик, де зі стелі звисають метрові бурульки,

– зазначив експерт Антон Неверов.

За словами місцевих жителів, районна влада не поспішає їх розселяти.



Гуртожиток був уже давно в аварійному стані/ Фото: "Лентач"



У гуртожитку замерзи меблі/ Фото: "Лентач"



Місцева влада ігнорує проблему/ Фото: "Лентач"

Адміністрація замовила експертизу, яку не можуть завершити вже 2 місяці. У відповідь на всі скарги чиновники кажуть, що у них немає часу.

Місцева влада пообіцяла, що повернеться до цього питання в лютому, проте жителі побоюються, що старий будинок може обвалитися раніше. Наразі активісти звернулися в прокуратуру і чекають відповіді.

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