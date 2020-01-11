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      У Росії гуртожиток перетворився на крижану печеру через недбалість влади: фото

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      У Росії гуртожиток перетворився на крижану печеру / lentach.media

      У Росії в Челябінській області колишній гуртожиток перетворився на льодовик. З і стелі звисають метрові бурульки, а вся сантехніка покрилася товстим шаром льоду. Місцева влада заявила, що "немає часу поки виправляти цю ситуацію".

      Будівля гуртожитку уже давно мала проблеми з водопроводом та тріщинами на фасаді, повідомляє "Лентач". Через це будівля промерзла і перетворилася на крижану печеру.

      До речі: Привчають з дитинства: у Росії дітям подарували цукерки з фото Путіна і начинкою з горілки

      Очедидці розповідають, що місцевим доводиться виживати в нелюдських умовах.

      Стіни, двері і підлога на другому поверсі колишнього гуртожитку перетворилися в льодовик, де зі стелі звисають метрові бурульки,
      – зазначив експерт Антон Неверов.

      За словами місцевих жителів, районна влада не поспішає їх розселяти.

      гуртожиток замерз лід росія курйози
      Гуртожиток був уже давно в аварійному стані/ Фото: "Лентач"

      росія гуртожиток замерз курйози
      У гуртожитку замерзи меблі/ Фото: "Лентач"

      росія гуртожиток лід курйоз зима
      Місцева влада ігнорує проблему/ Фото: "Лентач"

      Адміністрація замовила експертизу, яку не можуть завершити вже 2 місяці. У відповідь на всі скарги чиновники кажуть, що у них немає часу.

      Місцева влада пообіцяла, що повернеться до цього питання в лютому, проте жителі побоюються, що старий будинок може обвалитися раніше. Наразі активісти звернулися в прокуратуру і чекають відповіді.

      До теми: У Росії стався масовий провал машин під лід: відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Погода Новини нерухомості
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