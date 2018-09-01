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У Росії літак вилетів за межі злітної смуги і загорівся – багато постраждалих: фото і відео

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Загоряння літака в Сочі
Загоряння літака в Сочі / vesti.ru

У російському місті Сочі пасажирський літак, що летів з Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся — постраждали 18 людей.

Про це повідомляє ТАСС.

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"О 02:59 в аеропорту Сочі при посадці літака, що слідував рейсом Москва — Сочі, літак зачепився крилом і викотився за злітно-посадкову смугу, після чого сталося загоряння. На борту 166 чоловік. Гасіння пожежі (триває), полум’я збили. Пасажири евакуйовані", – заявило джерело агенства.

Відео пожежі на літака у Сочі:

Зазначається,  що літак викотився із злітно-посадкової смуги в річку, у результаті чого зруйнувалося крило та шасі, загорівся лівий двигун.

Ліве крило літака – згоріло, також пошкоджена носова частина літака. На борту під час аварії знаходилися 166 пасажирів та 6 членів екіпажу. Усіх евакуювали.

Наслідки загоряння літака в Сочі
Наслідки загоряння літака в Сочі

Станом на 6 ранку 1 вересня медичну допомогу надали 18 постраждалим, з них – 3 дітей, передає прес-служба МОЗ Росії.

Госпіталізували 6 людей, з них — 2 дітей.

Російські ЗМі повідомляють, що під час оперативних дій, пов'язаних з аварійною посадкою літака, помер співробітник місцевого аеропорту.

Ймовірно, він помер від серцевого нападу. Деталі події невідомі.

Теги: Новини Росії авіація Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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