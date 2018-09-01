У Росії літак вилетів за межі злітної смуги і загорівся – багато постраждалих: фото і відео
У російському місті Сочі пасажирський літак, що летів з Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся — постраждали 18 людей.
Про це повідомляє ТАСС.
Читайте також: Смоленська трагедія: у Росії спростовують висновки польської комісії
"О 02:59 в аеропорту Сочі при посадці літака, що слідував рейсом Москва — Сочі, літак зачепився крилом і викотився за злітно-посадкову смугу, після чого сталося загоряння. На борту 166 чоловік. Гасіння пожежі (триває), полум’я збили. Пасажири евакуйовані", – заявило джерело агенства.
Відео пожежі на літака у Сочі:
Зазначається, що літак викотився із злітно-посадкової смуги в річку, у результаті чого зруйнувалося крило та шасі, загорівся лівий двигун.
Ліве крило літака – згоріло, також пошкоджена носова частина літака. На борту під час аварії знаходилися 166 пасажирів та 6 членів екіпажу. Усіх евакуювали.
Наслідки загоряння літака в Сочі
Станом на 6 ранку 1 вересня медичну допомогу надали 18 постраждалим, з них – 3 дітей, передає прес-служба МОЗ Росії.
Госпіталізували 6 людей, з них — 2 дітей.
Російські ЗМі повідомляють, що під час оперативних дій, пов'язаних з аварійною посадкою літака, помер співробітник місцевого аеропорту.
Ймовірно, він помер від серцевого нападу. Деталі події невідомі.