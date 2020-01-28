У Росії літак з 77 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку: що відомо
В аеропорту Новосибірська екстрено приземлився літак Embraer. На його борту перебували 77 пасажирів. Рішення про екстрену посадку прийняв екіпаж літака.
Про інцидент повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу аеропорту Толмачово.
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Неприємний випадок трапився о 17:42 за місцевим часом (12:42 за Києвом). Екстрене приземлення виконали, бо таким було "рішення екіпажу".
Екіпаж літака Embraer авіакомпанії S7 вилетів з Новосибірська до Єкатеринбурга. Згодом спрацювала сигналізація про технічну несправність. Екіпаж прийняв рішення повернути повітряне судно до аеропорту вильоту. На борту перебувало 77 пасажирів та ще двоє членів екіпажу.
27 січня в Росії літак змушений був повернутися в аеропорт Хабаровська через повідомлення про вибухівку на борту.
Що таке Embraer? Бразильський авіабудівний конгломерат, який виробляє комерційні, військові, корпоративні та сільськогосподарські літаки, а також надає послуги в галузі авіації.
Що відомо про S7 Airlines? Російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів. Три найбільші авіатранспортні вузли розташовані в Москві, Новосибірську й Іркутську.