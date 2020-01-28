15:17
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      У Росії літак з 77 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку: що відомо

      271 Читать новость на русском
      / tass.ru

      В аеропорту Новосибірська екстрено приземлився літак Embraer. На його борту перебували 77 пасажирів. Рішення про екстрену посадку прийняв екіпаж літака.

      Про інцидент повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу аеропорту Толмачово.

      Зверніть увагу: У Хорватії розбився військовий гелікоптер, є загиблі: фото

      Неприємний випадок трапився о 17:42 за місцевим часом (12:42 за Києвом). Екстрене приземлення виконали, бо таким було "рішення екіпажу".

      Екіпаж літака Embraer авіакомпанії S7 вилетів з Новосибірська до Єкатеринбурга. Згодом спрацювала сигналізація про технічну несправність. Екіпаж прийняв рішення повернути повітряне судно до аеропорту вильоту. На борту перебувало 77 пасажирів та ще двоє членів екіпажу.

      27 січня в Росії літак змушений був повернутися в аеропорт Хабаровська через повідомлення про вибухівку на борту.

      Що таке Embraer? Бразильський авіабудівний конгломерат, який виробляє комерційні, військові, корпоративні та сільськогосподарські літаки, а також надає послуги в галузі авіації.

      Що відомо про S7 Airlines? Російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів. Три найбільші авіатранспортні вузли розташовані в Москві, Новосибірську й Іркутську.

      Як обрати духову шафу на кухню: прості поради
      сьогодні
      10886
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Надзвичайні ситуації авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Польша планирует приобрести истребители пятого поколения: почему этот очень беспокоит Россию
      Блоги 101
      сьогодні , 13:45 Хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює: інфографіка
      Василь Денисюк 4046
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1208
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      478
      сьогодні , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 347
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук