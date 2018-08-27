У Росії маленькі жіночі груди назвали фізичним недоліком

Експерти управління Федеральної антимонопольної служби Росії у Архангельській області назвали маленькі жіночі груди фізичним недоліком. Таке формулювання записане у рішенні щодо реклами, яка, за оцінками ФАС, є сексистською та ображає жінок.

Про це інформує російська служба BBC.

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Зазначається, що до відомства надійшла скарга на рекламний щит із зображенням жінки, яка вимірює свої груди сантиметровою стрічкою, і підписом "У нас маленькі ціни і багато комплексів".

На іншій рекламній світлині цієї компанії була зображена жінка, що стоїть спиною, знявши сорочку. "Дешевше, ніж зняти!" – йшлося у підписі до цього фото.

Скаржники вважають рекламу сексистською, заявивши, що вона ображає і принижує жінок, і заснована на експлуатації сексуальності жіночого тіла.

Проте у ФАС зробили дещо інший висновок.

Експерти відомства заявили, що така реклама містить "образливий образ щодо жіночої статі". Такий висновок вони зробили, зазначивши, що реклама вказує на "фізичні недоліки у жінок (маленькі груди)".