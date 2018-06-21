У Росії на ЧС з футболу через плакат затримали іранську активістку
Іранську активістку Марьям Кашкаей 20 червня затримали в Казані перед футбольним матчем Ірану з Іспанією. Виною цьому – плакат на підтримку права іранських жінок ходити на стадіони.
Про це інформує Reuters.
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Після того, що трапилось минулої ночі, мені ще більше захотілося боротись. Я готова боротись дужче, аби іранки мали змогу ходити на стадіон, щоб подивитись футбол,
– зазначила Кашкаей.
За словами активістки, російські силовики утримували її більше двох годин і змусили викинути плакат, хоча у неї був дозвіл на нього. Після цього вона змогла пройти на стадіон і подивитися другий тайм зустрічі.
В ФІФА назвали інцидент "непорозумінням з боку місцевої поліції".
До слова, Марьям Кашкаей із цим же плакатом пропустили на стадіон у Санкт-Петербурзі, де відбувався перший матч збірної Ірану на ЧС-2018. Тоді активістка потрапила в поле зору світових ЗМІ.