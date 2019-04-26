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      У Росії на великому заводі з виробництва стратегічних ракет сталася масштабна пожежа: відео

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      У Красноярську на заводі з виробництва стратегічних ракет спалахнула пожежа: очевидці говорять про вибух
      У Красноярську на заводі з виробництва стратегічних ракет спалахнула пожежа: очевидці говорять про вибух / Соцмережі

      У російському Красноярську в одному з цехів великого оборонного заводу "Красмаш" загорівся дах, внаслідок чого він уже частково завалився. Рятувальники надали пожежі найвищий четвертий ранг складності. Загальна площа займання становить 5 тисяч квадратних метрів. Пожежу видно у різних куточках міста.

      Як повідомляють у місцевому управлінні МНС РФ, на Красноярському машинобудівному заводі горить покрівля цеху з виробництва холодильних установок (готова продукція). Зауважимо, що дах вже частково обвалився на площі у 2,5 тисячі квадратних метрів, передають російські ЗМІ.

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      Тим часом, у "Роскосмосі" зауважили, що горить не сам завод, а розташований на його території склад холодильників. Натомість самому оборонному підприємству вогонь не загрожує. Крім того, надзвичайники не підтвердили інформацію про двох загиблих, яку поширили місцеві ЗМІ.

      Пожежа, Красмаш, Красноярськ, Росія, ракети
      Стовби диму, що виникли внаслідок пожежі на "Красмаші" видно у різних районах Красноярська

      Пожежа на машинобудівному заводі у Красноярську: дивіться відео 

      Також журналісти зазначають, що горить силова установка в корпусі №90. Повідомлення про пожежу у корпусі № 90 попередньо підтвердили в МНС. Однак працівники заводу говорять, що пожежа почалася на складах 55-го цеху після вибуху.

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      На місці працюють 94 пожежників, 16 автоцистерн і п'ять автодрабин. Виїхала сюди і мобільна лабораторія для виміру вмісту шкідливих речовин у повітрі. Наразі загрози поширенню пожежі немає. Всіх працівників і відвідувачів заводу рятувальники встигли евакуювати.

      "Красмаш" загорівся у Росії: дивіться відео 

      Що відомо про завод "Красмаш" у Красноярську (Росія)? Засновано підприємство було в 1931 році. Завод вважається одним із з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Основна його діяльність – це виробництво ракетно-космічної техніки. Тут, зокрема, виробляють виробляються балістичні ракети для підводних човнів третього покоління "Синєва" і перспективний ракетний комплекс п'ятого покоління "Сармат" (міжконтинентальні балістичні ракети). Крім того, на заводі створюють модулі розгінного блоку для ракет-носіїв "Зеніт" і "Протон". Також на "Красмаші" виготовляли факели для Олімпіади 2014 року в Сочі.

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      Теги: Зброя Надзвичайні ситуації Пожежа Новини Росії
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