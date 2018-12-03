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      У Росії надумали нагородити прикордонників за напад на українських моряків на Азові

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      У Росії хочуть нагородити прикордонників, які напали на українських моряків
      У Росії хочуть нагородити прикордонників, які напали на українських моряків / Фото з відкритих джерел

      У Росії вирішили нагородити прикордонників, які почали таранити та обстрілювати українські судна та захопили моряків ВМС у Керченській протоці.

      Про це розповів Спікер Держдуми В'ячеслав Володін і додав, що цим питанням буде займатися комітет Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції, передає "Интерфакс".

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      "Зі свого боку ми доручили комітету з безпеки і протидії корупції розглянути питання про нагородження прикордонників, які брали участь у запобіганні порушення нашого кордону і в захисті законності", – зазначив Володін.

      Після опрацювання цього рішення, питання про нагородження має розглянути російський парламент.

      Російські прикордонники вели себе бездоганно, вони мужньо, ефективно вирішили ті завдання щодо захисту кордону, які перед ними стояли,
      – додав спікер Держдуми.

      Нагадаємо, агресію Росії щодо України різко засудили у Пентагоні. Там наголошують – Путіну довіряти не можна. Голова Пентагону Джеймс Меттіс вважає агресивні дії Кремля в Азовському морі та захоплення українських кораблів зневагою до міжнародного права.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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