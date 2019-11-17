У Росії наполягають: особливий статус Донбасу – наріжний камінь перемовин у будь-якому форматі

Організація саміту у нормандському форматі, який начебто погодили на 9 грудня, від українського закону про особливий статус Донбасу не залежить. Однак саме це питання – наріжне у переговорах, адже Київ відмовляється йти на прямий контакт із "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у ефірі російського телеканалу "Россия-1" 17 листопада. Так він відповідав на питання, чи можуть відбутися перемовини в нормандському форматі до того, як в Україні визначаться із законом "Про особливий статус Донбасу".

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За його словами, зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, РФ, Франція й Німеччина) безпосередньо не пов'язана з ухваленням чи відхиленням українського закону про особливий статус Донбасу. Але це питання – наріжне.

Безумовно, всі розраховують, що українська сторона розуміє, як буде себе далі поводити. І, власне, що Україна далі буде робити з цим законом. Цей закон, звичайно, таки наріжний,

– розповів прессекретар Путіна.

При цьому Пєсков зазначив, що у РФ не знають, мовляв, яким цей закон має бути, але достеменно знають, що його "потрібно погодити з ДНР і ЛНР". І це при тому, що "Київ досі виключає прямі контакти" з окупаційними адміністраціями Донецька й Луганська.

"Як вони будуть узгоджувати, в якому форматі... Тобто, з'являється більше знаків питання", – сказав Пєсков.

Цього ж дня, 17 листопада, у Путіна не підтвердили дату зустрічі нормандського формату, яку, вже здавалося, погодили остаточно. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Навіщо потрібен нормандський саміт? Володимир Зеленський давно наполягає на зустрічі у нормандському форматі, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі. Україна виконала необхідні для цього передумови – розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.



Однак Росія затягувала (і продовжує це робити) погодження навіть дати зустріч, постійно наголошуючи на тому, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".



Саміт потрібен, щоб за присутності Німеччини та Франції Україна й РФ змогли обговорити:



– Розведення військ у Станиці Луганській.

– Обмін полоненими.

– Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.

– Відведення військ у Золотому та Петрівському.

– Питання Криму.