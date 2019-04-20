У Росії назвали причину, через яку країна готова вийти з Ради Європи
У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, Росія готова "фундаментально визначитись" щодо майбутнього Ради Європи, якщо росіяни не візьмуть участь у виборах генсека Ради Європи.
Про це розповів у інтерв'ю заступник глави МЗС РФ Александр Грушко, передає російське видання ТАСС.
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"Вибори генерального секретаря на червневій сесії, і зрозуміло, що якщо рішення не буде знайдено, то нам доведеться вже в фундаментальному плані визначатися щодо майбутнього Ради Європи", – сказав Грушко, відповідаючи на запитання, чи є для РФ "червона лінія", після якої стане зрозуміло, що РФ має покинути Раду Європи.
Які заходи може прийняти РФ у відповідь на збільшення навчань країн НАТО в Чорному морі? За словами Грушко, на сьогодні найбільш серйозна проблема для Росії – це спроби неприбрежних країн активізувати свою присутність там.
Ми фіксуємо збільшення числа польотів розвідувальних операцій, спостерігаємо зростання повітряної активності в цьому регіоні. На все це ми будемо реагувати відповідно до наших уявлень про те, що потрібно зробити для того, щоб надійно забезпечити наші інтереси оборони і безпеки. У тому, що це буде зроблено, ніяк сумнівів немає,
– відповів заступник глави МЗС РФ.
НАТО проводить масштабні навчання у Чорному морі
Альянс докладає чималих зусиль, аби захистити кордони, інформаційну систему і відбити атаку агресора. Зокрема, посилює свою присутність у Балтійському і Чорноморському регіоні.
Напередодні завершилися масштабні навчання НАТО у Чорному морі під назвою "Морський щит". Проводили їх спільно з ВМС України та Грузії поблизу берегів Румунії.
До маневрів залучили двадцять бойових кораблів і понад дві тисячі військових з семи країн НАТО і партнерів організації. Учасники вчилися спільно протидіяти наземним, підводним та протиповітряним загрозам, що виникають у Чорноморському регіоні.