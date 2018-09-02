У Росії назвали світових лідерів, які відреагували на смерть Йосипа Кобзона

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Білорусі Олександр Лукашенко висловили співчуття родині російського співака і депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона, який помер 30 серпня.

Про це повідомив спецпредставник президента РФ з міжнародної культурної співпраці Михайло Швидкой, передає ТАСС.

Читайте також: Помер Йосип Кобзон: біографія та особисте життя співака

30 серпня, стало відомо, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням.

Надійшла велика кількість телеграм. Телеграми йдуть з усіх кінців Росії, з різних країн. Я дозволю собі прочитати тільки дві з них. Співчуття родині приносить президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко, і телеграму зі співчуттями через посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки в Москві передав керівник, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин,

– сказав Швидкой.

Зауважимо, сьогодні, 2 вересня, у Москві відбувається церемонія прощання з народним артистом СРСР і Росії Йосипом Кобзоном. Після неї артиста мають поховати на Востряковському кладовищі поблизу з могилою матері.

Нагадаємо, раніше 24 канал розповідав про останні дні життя Йосипа Кобзона. Зокрема, він перебував у комі та його було підключено до апарату штучної вентиляції легень.