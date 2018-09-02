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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У Росії назвали світових лідерів, які відреагували на смерть Йосипа Кобзона

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Кім Чен Ин і Лукашенко відреагували на смерть Кобзона
Кім Чен Ин і Лукашенко відреагували на смерть Кобзона / Фото з відкритих джерел

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Білорусі Олександр Лукашенко висловили співчуття родині російського співака і депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона, який помер 30 серпня.

Про це повідомив спецпредставник президента РФ з міжнародної культурної співпраці Михайло Швидкой, передає ТАСС.

Читайте також: Помер Йосип Кобзон: біографія та особисте життя співака

30 серпня, стало відомо, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням.

Надійшла велика кількість телеграм. Телеграми йдуть з усіх кінців Росії, з різних країн. Я дозволю собі прочитати тільки дві з них. Співчуття родині приносить президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко, і телеграму зі співчуттями через посольство Корейської Народно-Демократичної Республіки в Москві передав керівник, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин,
– сказав Швидкой.

Зауважимо, сьогодні, 2 вересня, у Москві відбувається церемонія прощання з народним артистом СРСР і Росії Йосипом Кобзоном. Після неї артиста мають поховати на Востряковському кладовищі поблизу з могилою матері.

Нагадаємо, раніше 24 канал розповідав про останні дні життя Йосипа Кобзона. Зокрема, він перебував у комі та його було підключено до апарату штучної вентиляції легень.

Теги: LifeStyle Новини Росії Помер Йосип Кобзон Втрати Кім Чен Ин КНДР Новини Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: 24 Канал
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